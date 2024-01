Op bezoek bij kinderopvang Solidoe

Aalsmeer – Donderdag 25 januari heeft het bestuur en de projectorganisator van Nieuw Ondernemend Aalsmeer samen met wethouder Sven Spaargaren van Economische Zaken een bezoek gebracht aan de kinderopvang Solidoe. Bij het bezoek waren ook diverse andere gemeentelijke vertegenwoordigers, waaronder raadsleden en de accountmanager bedrijven, aanwezig. Als eerste brachten zij een bezoek aan het centrale kantoor van Solidoe aan de Zwarteweg en daarna volgde een rondleiding door het integrale kindcentrum Triade waar school en kinderopvang goed samen komen.

Solidoe is een stichting, heeft in totaal 20 locaties, 425 medewerkers en een omzet van 21 miljoen. Er komen wekelijks ongeveer 4.000 kinderen naar de locaties. Hiermee speelt Solidoe een belangrijke rol in de Aalsmeerse en regionale gemeenschap en is de grootste aanbieder van kinderopvang in Aalsmeer en Uithoorn. Directeur Monic van Diemen en haar team gaven tijdens het bezoek een uitgebreide uitleg over de kinderopvangsector en lieten zien waar de kansen en uitdagingen liggen.

Zorg en aandacht

Wethouder Sven Spaargaren: “Het doel van Solidoe is om plaatselijk goede opvang regelen. Hierbij is er extra zorg en aandacht voor kinderen met een taalachterstand. Door al vroeg te starten met taal worden problemen op latere leeftijd voorkomen. Ook zet Solidoe actief in op de ontwikkeling van personeel. Zo wordt aan de medewerkers een breed aanbod aan trainingen gegeven. Mooi om een kijkje in de keuken te krijgen van deze goed georganiseerde kinderopvang.”

Duurzaamheid

Na de uitleg over de kinderopvang werd de delegatie meegenomen naar de Triade voor een rondleiding door het kindcentrum. Zij waren onder de indruk van de lichte klaslokalen, ‘pleinen’ voor de kinderen en de multifunctionele hal. Overal wordt de combinatie tussen school en opvang benadrukt. Tijdens de tour vertelde locatiemanager Juliette Piet ook over de duurzaamheid van het gebouw. Zo wordt dit gebouw verwarmd met de restwarmte van het datacentrum op bedrijventerrein Hornmeer. Een mooi uitwisseling van energie en warmte. Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) en het college van de gemeente Aalsmeer houden regelmatig bedrijfsbezoeken om contact te houden met de lokale bedrijven en om te weten wat er leeft.

Foto: Van links naar rechts: Berry Tielbeke (projectspecialist kinderopvang Solidoe), Wouter de Vries (voorzitter NOA), Kirsten Verhoef (projectorganisatie NOA), Erik Verbeek (penningmeester NOA), Erik Abbenhues (commissielid VVD), Monic van Diemen (directeur Solidoe), Dick Helsloot (accountmanager bedrijven) en Sven Spaargaren (wethouder).