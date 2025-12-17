Oosterhoutse Nachtegalen zingen als engelen

Mijdrecht/Wilnis – Iedereen die afgelopen zondag in de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein in Mijdrecht/Wilnis aanwezig was bij het zondagmiddag kerstconcert heeft genoten: 25 jonge mensen uit Oosterhout en omgeving wisten het bijna 300-koppige publiek meer dan een uur lang stil te krijgen; natuurlijk afgezien van de applausmomenten. Het was verfijnd, loepzuiver, gevarieerd in repertoire en wijze van uitvoering.

Dirigent Wim Schoones en zijn neef de toetsenist Ramón begeleidden het geheel met mini-gebaren: volstrekte controle en beheersing. En als stralende ster op de kerstboom klonken twee prachtige orgelstukken van de hand van Camille Saint-Saens en Wolfgang Amadeus Mozart, ten gehore gebracht door Stephan van de Wijgert.

De grote waardering hebben de gasten van dit concert meer dan laten merken in de deurcollecte voor het goede doel: Stichting Gezinsbuddy. De opbrengst was 1.367,50 euro. Meer informatie: www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Hugo van der Meij. Foto: aangeleverd.