Oorkondes voor winnende ‘Elfjes’ uitgereikt

Aalsmeer – De prijswinnende ‘Elfjes’ van de actie van de kinderraad ‘Wees jezelf, scoor een elf’ zijn deze week bekroond met een oorkonde. De klassen van de vier winnaars mogen naar Funmania. De kinderraad van Aalsmeer had deze actie bedacht omdat ze het belangrijk vinden dat ieder kind zichzelf kan zijn en met plezier naar school kan gaan. Ook als je er anders uitziet, iets anders gelooft, je anders kleedt of ergens anders van houdt.

Wees jezelf, scoor een elf

Een werkgroep bestaande uit vijf kinderraadsleden, de kinderburgemeester en oud schooldirecteur Jan van Veen heeft het thema ‘Wees Jezelf’ een vervolg gegeven met een wedstrijd voor alle groepen 7 en 8 van de basisscholen. De wedstrijd had als titel ‘Wees jezelf, scoor een elf’. Een elfje is een versje van precies elf woorden met op de eerste regel één woord, daarna op de tweede regel twee, dan op de derde regel drie woorden, op de vierde regel vier woorden en tot slot op de vijfde regel weer één woord. Er werd ook een tekening gemaakt.

Groot succes

Alle negen basisscholen deden mee aan de actie. In totaal werden 28 inzendingen ontvangen. Alle elfjes hangen de hele maand maart in de burgerzaal van het raadhuis. Een jury heeft de 4 winnaars gekozen. De jury bestond uit de wethouders Willem Kikkert en Bart Kabout, oud schooldirecteur OBS Kudelstaart Jan van Veen, kinderburgemeester Stan van Kessel en de werkgroep Wees Jezelf.

De winnende ‘Elfjes’

De winnaars zijn Masha van OBS Samen Een (anders, is normaal, bruin of zwart, geloof afwijking ziekte gay, gelijk), Fenna van de Antoniusschool (zelfverzekerdheid, eigen keus, dit ben ik, wees gewoon even jezelf, ik), Bobbi van de Oosteinderschool (knuffel, een knuffel, iedereen verdient het, wie je ook bent, iedereen) en Charu van De Zuidooster (ik, ben anders, en jij ook, dat maakt ons heel, uniek).