Ook funklasse tijdens 9e Ouderkerker Cross

Ouderkerk – Op zondag 25 november vindt de 9e Ouderkerker Cross plaats in het gebied langs de Ouderkerker Plas. Het is de zevende rit in de Amsterdamse Crosscompetitie, maar ook dit jaar kunnen de plaatselijke veldrijders en mountainbikes (jong en oud) meedoen in de funklasse wedstrijden. Deelnemers aan die Funklasse-wedstrijden worden verzocht zich vooraf in te schrijven via amstelcross@upcmail.nl. Voor de Funklasse wedstrijd van de senioren geldt een maximum van 30 deelnemers.

Programma 25 november:

10.00 uur: Jeugdcross en Schooljeugd (t/m 12 jaar).

11.00 uur: Masters 40+.

12.15 uur: Senioren 17 tot 39 jaar, Nieuwelingen en Dames, Funklasse MTB.

Op zondag 25 november zijn delen van het Ouderkerkerplas-gebied niet vrij toegankelijk van 9.00 tot 13.30 uur. Hondenbezitters wordt verzocht honden aangelijnd te houden