Ontroerende reis met ‘On Ira’ in Filmhuis Mijdrecht

Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis draait donderdag 5 februari om 20.00 uur ‘On Ira’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

‘On Ira’ gaat over Maria, een oudere weduwe uit Frankrijk. Ze is ziek en hoort dat ze niet meer beter wordt. Ze wil zelf bepalen wanneer haar leven eindigt en regelt via een Zwitserse organisatie haar eigen levenseinde. Ze houdt dit geheim voor haar zoon en kleindochter. Met een verzonnen erfenis als excuus begint ze aan een onvergetelijke roadtrip. Maria vraagt verpleger Rudy om haar in haar oude camper naar Zwitserland te rijden. Haar zoon Bruno en kleindochter Anna gaan ook mee, maar zij weten nog steeds niet precies wat het echte doel van de reis is. Onderweg komen oude geheimen en stiltes binnen de familie naar boven. In de camper ontstaan gesprekken die lang zijn uitgesteld, vol spanning, humor en emotie.

De film laat zien hoe moeilijk praten over ziekte en dood kan zijn. Tegelijkertijd toont ‘On Ira’ dat er ook ruimte is voor luchtigheid, gekke momenten en nieuwe banden. De reis wordt zo niet alleen een route naar Zwitserland, maar ook een weg naar eerlijkheid en nabijheid. Je kijkt mee hoe deze familie leert omgaan met afscheid nemen en hoe humor daarbij kan helpen. Het is een film over een zwaar onderwerp, maar toch licht en warm. Er is ruimte voor humor tussen de tranen. Het gaat over een hechte, maar ook beetje chaotische familie die een bijzondere reis maakt. Wat begint als een ongemakkelijke samenwerking verandert in een ontroerende, soms hilarische roadtrip vol verrassingen, kleine waarheden en grote emoties.

