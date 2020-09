Ontploffing bij woning in Bovenkerk

Amstelveen – Bij een woning aan de Nicolaas Beetslaan in Bovenkerk heeft woensdag 23 september, net voor negen uur in de avond, een ontploffing plaatsgevonden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens de politie is er wel veel schade aan het pand.

Omstanders vertelden een flits te hebben gezien, gevolgd door een luide knal. De knal moet volgens hen in de ruimte omgeving, zelfs in Aalsmeer, te horen geweest zijn. De oorzaak wordt onderzocht door het Team Explosieven en Veiligheid. De omgeving van de straat is hiervoor lange tijd ruim afgezet geweest. Aan omstanders werd gevraagd de aanwijzingen op te volgen van de aanwezige agenten. Dit voor de veiligheid en om eventuele sporen zoveel mogelijk in tact te houden. Ook de Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse geweest.

Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of een anonieme melding te doen via 0800-7000.

Foto: VTF