Ontmoetingsplaats bij Mijnsheerlijckheid

Kudelstaart – Het tuincomplex Mijnsheerlijckheid is omgetoverd van siertuin naar een ontmoetingsplaats voor de bewoners van het Boerhaavehof en het Nobelhof. Begin november is hiermee een aanvang gemaakt en eind vorige week was de ‘klus’ geklaard.

De bewoners zijn tevreden over de nieuwe inrichting, gerealiseerd door hoveniersbedrijf Ernst Buskermolen. De feestelijke opening laat wegens corona helaas nog even op zich wachten, maar als het weer het even toelaat brengt menig bewoner rond Mijnsheerlijckheid een bezoek aan de sfeervolle ontmoetingsplaats.

Op het nu nog lege terras, naast de jeu de boules baan, komen straks een zestal tafels met stoelen te staan en twee grote parasols om in het voorjaar en zomers gezellig bij elkaar te zitten.

Foto: Betsy v.d. Zwaard, secretaris van de Bewonerscommissie, overhandigt een aardigheidje aan de hoveniers Niels (met muts) en David.