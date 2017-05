Onthulling vierluik van Bob v/d Heuvel

Kudelstaart – Vier panelen zijn geschilderd door Kudelstaarter Bob van den Heuvel en dit vierluik gaat geplaatst worden op de zijgevel van het appartementencomplex op de hoek Mijnsherenweg en Einsteinstraat waarmee ze goed zichtbaar zijn voor een ieder die Kudelstaart via deze weg binnenkomt. Het vierluik is vervaardigd in opdracht van de Kudelstaartse Bewonerscommissie ten behoeve van huurders van Eigen Haard. Zij hebben na indienen van hun idee voor aankleding en verfraaiing van hun woonplaats in 2016 een substantieel bedrag toegewezen gekregen uit het Eigen Haard Fonds, dat jaarlijks een aantal projecten honoreert. Het idee om de kale muur van het appartementencomplex aan te kleden met een kunstwerk, waarmee een saai vlak ineens een kader vormt voor kunst, viel in goede aarde bij de jury van het fonds.

Na een creatieve brainstorm met de bewonerscommissie, aangevuld met Janna van Zon, is Bob van den Heuvel afgelopen winter en voorjaar in zijn bekende stijl aan het werk gegaan. Als thema is gekozen: Vier seizoenen aan de Poel. Het resultaat: vier panelen van circa 2.40 meter hoog en 1.20 meter breed, welke straks prominent te zien zijn bij binnenkomst van het dorp. De panelen zijn van weerbestendig materiaal gemaakt en de afbeeldingen heeft Bob met meerdere laklagen ook een langdurige bescherming gegeven tegen weer en wind.

De officiële ‘onthulling’ vindt plaats op donderdag 18 mei vanaf 16.00 uur bij het genoemde complex aan de Mijnsherenweg en Einsteinstraat. Naast directie van Eigen Haard, zullen uiteraard de maker Bob van den Heuvel, de bewonerscommissie en andere genodigden een kort woordje spreken en een glas heffen ter gelegenheid van dit feestelijke moment.

Foto: Bob van den Heuvel met zelfgemaakt bloemenschilderij.