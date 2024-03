Onthulling beeld Hugo de Vriespark in Abcoude￼

Abcoude – Op vrijdag 15 maart om 13.00 uur onthult burgemeester Maarten Divendal een 100 jaar oude plaquette met de beeltenis van Hugo de Vries. Dit is in het Hugo de Vriespark aan de Hoogstraat in Abcoude. De plaquette is gemaakt door de beeldhouwer Eduard Jacobs en heeft vanaf 1937 tot begin 2024 in de Hortus gestaan. Vorig jaar werd de 175e verjaardag van Hugo de Vries herdacht, een mooie aanleiding voor de schenking.

In Abcoude staat een historisch, groen pareltje: het Hugo de Vriespark aan de Hoogstraat. Het is nu vooral een stinzentuin. Stinzen zijn verwilderde voorjaarsbloemen en daarmee is het park rond deze tijd op z’n mooist. Het park ontleent zijn naam aan Hugo de Vries (1848 – 1935), een hoogleraar plantkunde van wereldfaam vanwege zijn mutatietheorie bij teunisbloemen. De Vries was ook directeur van de Hortus Botanicus in Amsterdam. Eén van zijn bewonderaars, de weduwe van burgemeester C.L. Roos Vlasman van Abcoude, stelde haar tuin ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek en richtte een speciaal Hugo de Vries-fonds op. Dit mondde uiteindelijk uit in de verkoop van een deel van de tuin aan de gemeente Abcoude. Merkwaardig is dat Hugo de Vries zelf nooit in het park is geweest. Maar daarin komt nu verandering.