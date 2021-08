Onthulling element ‘water’ in tuin Oude Raadhuis

Aalsmeer – Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat heeft een prachtige tuin. Deze zomer is de tuin onderdeel van kunstproject De Elementen. Dat de elementen zich roeren wordt steeds meer ervaren: stormen en branden, overstromingen en aardschokken lijken toe te nemen. Maar wat kan er van de elementen geleerd worden? Kunstenaar Mireille Schermer is deze hele zomer te gast in de tuin van het Oude Raadhuis om in het thema ‘De Elementen’ een aaneengesloten reeks installaties te realiseren waarbij ze werkt met natuurlijk materiaal vanuit de energie van het desbetreffende element. Elke maand maakt Mireille een nieuwe creatie waarmee ze de verbinding zoekt tussen kunst en natuur. Ze gebruikt gejut en gesprokkeld materiaal en exposeert dit bij voorkeur buiten waar de elementen licht, lucht, regen en zon haar werk transformeren.

Lucht, vuur, water en aarde

Mireille begon op 18 juni aan haar eerste installatie geïnspireerd op lucht. Om lucht te ‘vangen’ verwerkte Mireille veren van grote en kleine vogels die op haar pad zijn gewaaid, in ‘vogeltotems’. Lucht is ook nodig om een vuur te ontsteken. Op zondag 18 juli ontstak Mireille letterlijk vuur in de tuin van het Oude Raadhuis om haar tweede element vuur in te wijden. De transformerende kwaliteit van vuur en de vruchtbaarheid van as zijn de eigenschappen waardoor zij zich heeft laten inspireren voor de tweede installatie.

Leerzaam en inspirerend

Nu volgt het derde element: water, dat aanstaande zondag 15 augustus om 14.30 uur passend wordt ingewijd. Water zou je net zo goed kunnen zien als het element waarmee alles begint. Water is immers een randvoorwaarde voor leven, maakt leven mogelijk en lijkt vergelijkbare kwaliteiten te hebben als vuur. Daar waar vuur kan vernietigen kan ook water verwoesting aanrichten. Maar water kan ook stromen, schoonspoelen en polijsten. Het gaat allemaal om balans. Het wordt zondag een leerzame en inspirerende middag. Publiek is van harte welkom. De toegang is gratis.

Vooruitblik: Zondag 12 september onthulling vierde element: Aarde en zaterdag 25 september workshop ‘de kracht van de natuur en de elementen’.

Expositie ‘Toekomst’

In het Oude Raadhuis is nog de expositie ‘Toekomst’ van de Vereniging Amstelland Kunst te zien. VAK is een platform voor beroepskunstenaars die werkzaam zijn in de regio Amstelland, Amsterdam en Haarlem. Met het werk van maar liefst zestien leden van de VAK staat deze tentoonstelling garant voor een grote diversiteit aan kunstvormen en disciplines.

Werk te zien van: Jos Out, Liesbeth Schouten, Pieter Schmits, Hanae Sasaoke, Elly de Jong, Jeltje van Houten, Corry Zwart, Tamar Shilo, Helena van Essen, Neely Schaap, Astrid Stoffels, Sunny Neeter, Annette van Waaijen, Hanneke Rijks, Marja Verhage en Heidi Wallheimer.

Corona-regels

Voor een veilig bezoek aan het Oude Raadhuis is het voorlopig nog nodig een aantal basisregels in acht te nemen: Blijf bij klachten thuis, registratie bij binnenkomst en houd 1,5 meter afstand van anderen.

Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 is iedere vrijdag tot en met zondag open van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Foto: KCA