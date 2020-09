Ontdek natuurgebied Lange Bretten

Amstelland – Weet je dat direct om de hoek van de westelijke Amsterdamse woonwijken een prachtig struin- en wandelgebied ligt? Dit natuurgebied in beheer van Landschap Noord-Holland heet Lange Bretten en is vrij toegankelijk.

Om dit grote natuurgebied wat bekender te maken neemt de boswachter van Landschap Noord-Holland je graag mee op een zwerftocht. Meld je aan en wandel mee op zaterdag 26 september om 11.00 uur. Het wordt een flinke wandeling door het bos, de ruigtes en rietvelden van Lange Bretten, dus trek goede wandelschoenen aan!

De boswachter vertelt over het ontstaan van het gebied, de dieren en planten die er leven, het natuurbeheer en alles wat je onderweg tegen komt. Een afwisselend landschap met natuur vol variatie en veel verschillende bewoners. Je ziet vast roofvogels, konijnen en misschien ook sporen van de vos. Laat je verrassen door de natuur!

Belangrijk

In verband met corona is reserveren verplicht. Het is helaas niet mogelijk om ter plekke aan te sluiten. De wandeling is met een kleine groep van maximaal 10 personen met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM en duurt tot circa 12.30 uur. Vertrekpunt is de kleine parkeerplaats bij het speelterrein aan de Australiëhavenweg in Amsterdam. Dit is een zijweg van de Haarlemmerweg (N 200). Kosten: 7 euro en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. Beschermers € 4 euro en 2 euro voor hun kinderen tot 12 jaar. Reserveren via: www.gaatumee.nl

Foto: Natuurgebied Lange Bretten – Dutchphoto