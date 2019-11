Ontdek je talent bij Da Capo’s Popkoor

Amstelland – Wel eens van Da Capo’s Popkoor gehoord? Altijd al van popsongs gehouden en zing je ze het liefst allemaal mee? Altijd al willen zingen in een dynamisch koor? Dan is het nu tijd om de stap te maken en de glazen deuren van de douche te verruilen voor een echt podium. Dit is de kans om je twijfels opzij te zetten: ontdek je talent en kom bij Da Capo’s Popkoor zingen!

Er staan namelijk weer uitdagende optredens op het programma van ons komend zing-seizoen: Zo is er op 12 december een bruisende pubquiz met avondvullend optreden bij café Op de hoek in Kudelstaart. Op 15 december maakt Da Capo’s Popkoor een razende kersttour langs winkelcentra in de regio en op 22 december wordt een sfeervol kerstoptreden gegeven in het pittoreske kerkje van De Hoef.

In het nieuwe jaar, op 19 januari, gaat Da Capo’s Popkoor het legendarische podium van Paradiso in Amsterdam tijdens de Korendagen betreden. In het weekend van 24, 25 en 26 januari, wordt een supergezellig en inspirerend koorweekend georganiseerd, waarin zingen natuurlijk de boventoon voert. Op 8 februari levert Da Capo vol overgave haar vocale aandeel aan de Uithoorn Korendag.

En als klap op de vuurpijl staat in het voorjaar een groots concert op het programma. Dit alles onder de bekwame leiding van dirigent Floor van Erp en vaste pianist Colijn Buis. Zoveel om naar uit te kijken, dus twijfel niet langer: neem contact op via www.popkoor.nl en/of kom op donderdag een keer meezingen en sfeer proeven bij een repetitie in Buurthuis Ons streven in Amstelhoek. De oefenavond start om 20.00 uur.