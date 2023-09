Onrust bij gebruikers volkstuinen achter Motel Meesters￼

Mijdrecht – Er is flinke onrust ontstaan bij de huurders van de volkstuintjes achter Motel Meesters in Mijdrecht. Dusdanig zelfs dat wethouder Vijzelaar de raad persoonlijk vertelde dat die onrust er is: “Er wordt nu verteld dat de gemeente een projectontwikkelaar heeft ingeschakeld. Ik wil heel duidelijk maken dat dit niet het geval is. Het zou te ver voeren om nu uitgebreid hierop in te gaan, maar ik beloof u dat ik in de raadsinformatiebrief van aankomende week duidelijk zal uitleggen hoe dat proces daar is verlopen. Het zou nu teveel zijn om dat uit te leggen. Ik heb afgelopen week nog een gesprek gehad met een aantal volkstuiners en hen gezegd, dat wat de gemeente betreft zij daar nog wel 10-15 jaar kunnen blijven zitten. Met uitzondering van een strook die nodig is bij de omlegging van N201, daar zal wat verkaveling gaan plaatsvinden. Volgende week vertel ik u meer”, aldus de wethouder. Of dit nu rust brengt bij de huurders van de volkstuinen? ‘wat de gemeente betreft’ klinkt wel erg vaag. Maar ook de redactie wacht de brief af.

Foto: wethouder Vijzelaar