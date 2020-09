Online Pubquiz op 15e landelijke Burendag

Regio – Dit jaar wordt er voor het eerst een digitale activiteit toegevoegd aan de viering van Burendag. Alle buurten van Nederland kunnen op zaterdag 26 september, van 19.30 tot 21.00 uur, meedoen aan een online Burendag Pubquiz. De vijftiende editie van Burendag staat in het teken van ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’. Met deze extra digitale activiteit willen initiatiefnemers Douwe Egberts en het Oranje Fonds iedereen de mogelijkheid geven deze dag met hun buren te vieren. Buurtcontact is nu immers nog belangrijker dan voorheen. Aanmelden kan via www.burendag.nl.

Bijna 4.000 buurten

De Pubquiz wordt georganiseerd als aanvulling op het programma dat de buurten zelf bedenken en is ook voor buurten toegankelijk die zich nog niet hebben aangemeld. De bijna 4.000 buurten die zich nu al hebben aangemeld voor Burendag, organiseren activiteiten conform de RIVM-richtlijnen. Want ook met anderhalve meter afstand zijn er veel leuke en veilige activiteiten te bedenken. Bijvoorbeeld een bingo voor de deur, een spelletjesmiddag voor de buurtkinderen of een fietstocht met alle buren.

Prijzen

Aan de online Burendag Pubquiz kan iedereen meedoen door samen met buren een team te vormen. Doordat de quiz volledig online is, kunnen ook buren deelnemen die in quarantaine zitten of vanwege gezondheidsredenen liever thuisblijven. Niemand valt daardoor buiten de boot. En buiten dat dit een mooie manier is om met elkaar in contact te komen, zijn er ook nog eens mooie prijzen te winnen. Onder de 50 buurten met de hoogste score worden drie Douwe Egberts cadeaupakketten ter waarde van 175 euro verloot. De pubquiz wordt gepresenteerd door Upbeatles.

Socialer en veiliger

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren dit jaar de vijftiende editie van Burendag. De dag is in 2006 ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger zijn als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Op deze manier kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

Richtlijnen

Douwe Egberts en het Oranje Fonds roepen deelnemers dringend op om alle geldende richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM in acht te nemen. Deze zijn te vinden via RIVM.nl.