Online collecteweek Hersenstichting

Aalsmeer – De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. In Nederland zijn er meer dan 4 miljoen mensen die kampen met een hersenaandoening en om oplossingen hiervoor in kaart te brengen, is er geld voor onderzoek nodig. De meest bekende hersenaandoeningen zijn dementie, autisme, angststoornissen, depressie, Parkinson, herseninfarcten, Alzheimer en hersenbloedingen. Daarnaast blijkt uit de laatste onderzoeken dat ook corona bijwerkingen kan hebben op de hersenen in de vorm van langdurige moeheid.

Ziekte van Parkinson

Begin februari start de online Collecteweek ‘Ik collecteer voor…’ Er zijn mooie, ontroerende en persoonlijke verhalen verzameld van collectanten van de Hersenstichting, waaronder die van José Roodenburg uit Aalsmeer. De inwoonster organiseert de collecte in Aalsmeer en gaat collecteren voor haar man Jeffrey die leidt aan de ziekte van Parkinson. Sinds twee jaar weet José dat haar man Jeffrey (48 jaar) de ziekte van Parkinson heeft. Met wat onverklaarbare klachten ging hij destijds naar de neuroloog en al snel was zijn diagnose bekend. Op dat moment stortte hun wereld in. Hun toekomst werd ineens onzeker. Dankzij goede medicijnen zijn er gelukkig momenten dat het een minder grote rol in hun leven speelt.

Leed besparen

Maar helaas blijft het een groeiende hersenziekte; over de oorzaak en genezing is nog niet veel bekend. Daarom is verder onderzoek, onder andere via de Hersenstichting, zo belangrijk. “Voor ons komt dit misschien niet meer op tijd, maar anderen wil ik dit leed in de toekomst zo graag besparen. Dat is de reden dat ik mij wil inzetten voor de Hersenstichting. Collecteren en coördineren van de collecte in Aalsmeer doe ik met veel voldoening”, aldus José Roodenburg.