Ongehoord samenspel in Mijdrecht

Mijdrecht – Wie zondagmiddag 9 november afdaalt naar de Johannes de Doperkerk in Mijdrecht stapt een klankwereld binnen die zelden betreden wordt. Het concert begint om 15.00 uur en is vrij toegankelijk. Na afloop natuurlijk een drankje en napraten in de S.e.T. Residentie met de musici en met elkaar. De deurcollecte is deze keer bestemd voor het Eiland van Hein, het recreatie-eiland in het blauw en groene hart tussen Dam en Dom.

In het concert ‘Ongehoord!’ bundelen saxofonist Egon Smit en organist Jamie de Goei hun krachten in een ongebruikelijke, maar intrigerende combinatie. Het romantische Maarschalkerweerd-orgel vormt het decor voor muziek van Rachmaninov, Ravel en Vierne, maar ook van Carl Philipp Emanuel Bach wiens werk nooit voor saxofoon bedoeld was, simpelweg omdat het instrument toen nog niet bestond.

De musici verkennen de grenzen van hun instrumenten met repertoire dat reikt tot hedendaagse componisten als Philip Glass en Astor Piazzolla. Het resultaat is een concert dat niet alleen muzikaal verrast, maar ook de verbeelding prikkelt.

Meer informatie: www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Saxofonist Egon Smit. Foto: aangeleverd.