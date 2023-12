Onderzoek naar toekomst zwembad De Waterlelie

Aalsmeer – Er komt een onderzoek naar de toekomst van zwembad De Waterlelie. Het zwembad aan De Dreef in de Hornmeer bestaat in 2024 vijftig jaar. Dat betekent dat er mogelijk een keus moet worden gemaakt over renovatie of nieuwbouw.

Als onderdeel van het onderzoek zullen inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart worden bevraagd over hun ideeën bij het zwembad van de toekomst. Vaste gebruikers van het zwembad worden uiteraard ook bij het onderzoek betrokken. De resultaten van het onderzoek worden in de eerste helft van volgend jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Technische staat

In het onderzoek wordt onder andere bekeken hoe de technische staat van het zwembad nu is. Daarbij gaat het naast de staat van het gebouw ook om de staat van de diverse aanwezige installaties.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Drijver & Partners in samenwerking met de gemeente Aalsmeer en Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA).