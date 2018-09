Onderscheiding voor Riet Westra

Uithoorn – Op zaterdag 22 september hield de Raad van Kerken in Uithoorn-De Kwakel de jaarlijkse viering in het kader van de vredesweek. Bij die gelegenheid wordt ook een onderscheiding uitgereikt in de vorm van een vredesduif aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor vrede en gerechtigheid.

Dit jaar koos de Raad voor mevrouw Riet Westra. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor de asielzoekers die vast werden gehouden op Schiphol in afwachting van de behandeling van hun afvraag dan wel de papieren nodig voor doorreis.

Daarnaast is Riet actief bij de Voedselbank en projecten rondom zorg vanuit De Schutse. Reden genoeg voor de voorzitter van de Raad van kerken haar de onderscheiding op te spelden.