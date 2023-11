Ondernemersklimaat van hoog niveau in Aalsmeer

Aalsmeer – Het is zo’n tien jaar geleden dat Ruud Vismans (The Beach) en enkele anderen mensen samen concludeerden dat het ondernemersklimaat in Aalsmeer gedoemd leek te mislukken omdat de gunfactor onderling zo belabberd was. ‘Iedere gewenste vooruitgang wordt de kop ingedrukt’, was de klacht. En nu vrijdagavond 17 november was het een vrolijk lachende Ruud Vismans, die in zijn monumentale gebouw The Beach – waar zijn hele ziel en zaligheid ligt – lekker relaxt met het publiek sprak dat gekomen voor de Finale van de Onderneming van het Jaar.

Nieuw Ondernemend Aalsmeer en het uitgebreide team rond Kirsten Verhoef creëerden een dynamische sfeer geheel passend bij deze tijd. Want inmiddels is Aalsmeer landelijk gezien een gemeente geworden met het hoogste percentage ondernemers. Mooi dat voormalig wethouder Ad Verburg gelukkig ook aanwezig kon zijn. Want als grondlegger van het Zaai coachtraject – waar startende ondernemers een geweldige kans krijgen om het vak van ondernemer onder de knie te krijgen – is het mede aan hem te danken dat het ondernemersklimaat in Aalsmeer dit hoge peil heeft bereikt. ’Ik heb behoorlijk voor moeten strijden’, wordt er met enige trots vermeld. En de gunfactor die ooit zover leek, lijkt nu als vanzelfsprekend. Niet alleen in woord maar ook in daad. Elkaar de bal toe spelen is het normale van nu geworden.

Denken in kansen en ideeën

Genomineerde ondernemers hadden een schare aan fans meegenomen, die van zich lieten horen. De voltallige jury was aanwezig waaronder burgemeester Oude Kotte en wethouder Spaargaren. De hal was getransformeerd tot een ware feestzaal, de ontvangst was professioneel. Er heerste een vrolijke ietwat gespannen sfeer want wie zouden er met de belangrijke titels; als Starter van het Jaar of als de winnende ZZP’er, of met de MKB midden en klein naar huis gaan? Wie zou het MKB groot predikaat mee naar huis nemen. De Innovatieprijs of de Publieksprijs?

Duurzaamheid, maatschappelijk betrokken zijn en denken in kansen en ideeën, waren de punten waar de jury veel aandacht aan had besteed. Er was serieus werk gemaakt om de genomineerden goed door de mangel te halen om een uiteindelijke beslissing te kunnen nemen. Een goed idee was om dit jaar de business-class leerlingen het VMBO/MAVO Yuverta vragen te laten stellen aan alle finalisten.

Spektakel en lichteffecten

Als er een feestje gebouwd moet worden dan kan je dat rustig overlaten aan Katelijne van Otterloo, die de avond aan elkaar praatte. Zij houdt wel van wat spektakel, dat in zeer goede aarde viel bij het publiek. De drums zorgden voor vrolijk kabaal en de lichteffecten zorgden voor een gevoel dat je ook bij vuurwerk hebt.

Als eerste werden de starters op het podium gevraagd. The Tuk Truck; Vesela Pani Ukrainian Food en Stoer Bikes. Het jurylid Jan de Groot maakte duidelijk dat er nogal wat moed en lef nodig is om een eigen bedrijf te starten. Als winnaars werden gekozen de broers Thomas en Joeri Visser van Stoer-Bikes. ‘Op alle fronten is hier goed nagedacht over deze bijzondere fiets die al een grote opmars maakt.’ Finalisten bij de ZZP’ers waren Thee en Kaart; Beautysalon Moments en De Helpende Hand. Allemaal sympathieke mensen met een groot hart voor hun medemens, maar het was Tess die met haar Beautysalon werd uitgeroepen tot de winnaar. Vervolgens kwamen de finalisten van MKB midden en klein op het podium; The Bright Shine; Bart Brugman; Studio Casco Interiors.

De zaal kreeg met de gemaakte filmpjes een kijkje achter de schermen. Bart Brugman had op de jury de meeste indruk gemaakt. ‘Een klein bedrijf met een grote omzet die op de mooiste en voornaamste locaties, nationaal en internationaal, voor behang en gordijnen zorgt.’

De briljanten van Aalsmeer

Na een korte onderbreking werd het tweede deel van de avond gestart met het opzwepende geluid van trommels en een aantal schaars geklede dames met een imposante hoofdtooi en Braziliaans trillende billen. Nadat de rust weer was weergekeerd, kwamen als eerste de finalisten van MKB groot op het podium.

Met drie man werd Koninklijke Scheepsbouw De Vries Feadship, ‘Van praam tot superjacht’, vertegenwoordigd. Kees Nieuwendijk (van Renault Nieuwendijk), ‘zeer maatschappelijk betrokken’, was alleen, evenals Jasper Engel van Bakkerij Vooges, ‘liefde gaat door de maag’. Nu waren er vooral geestige filmpjes van de drie bedrijven te zien waarin de burgemeester zijn bewondering openlijk uitte. ’Wat een energie en enthousiasme.’ Er werd gesproken over vakmanschap, innovatie, liefde voor het ambacht, over leermogelijkheden van een nieuwe generatie. Over de briljanten van Aalsmeer. Met het predikaat Koninklijk dat Feadship met trots draagt en zijn wereldwijde bekendheid leek het gelopen race dat zij de winnaars zouden worden. Hoewel anderen daar nog lang niet zo zeker over waren. Het bleef spannend tot op het laatste moment. Maar na een ingenieuze lichtshow waar alle drie de bedrijfsnamen regelmatig voorbij flitsten waren het toch de zes armen van Roderick, Tom en Joost de Vries die juichend omhoog gingen. Jasper Engel van Bakkerij Vooges mag zich twee jaar lang Ondernemer van het Jaar noemen.

Publieksprijs

Tobias Rothe (KunstKas) was gevraagd de Publieksprijs te verzorgen en daarvoor heeft hij een prachtige zeefdruk van de watertoren ontworpen. Dat Tobias heeft gezocht naar een verwantschap tussen een eigen onderneming en kunst is een briljante vondst. Beiden zijn zeer arbeidsintensief en opgebouwd uit heel veel verschillende lagen. De watertoren – het icoon van de meest ondernemende gemeente van Nederland – kon als metafoor niet ontbreken. Studio Casco Interiors is in ieder geval een prachtig kunstwerk rijker. Kunst op hun werkvloer, het spreekt hen zeker aan.

Janna van Zon