Ondernemersbijeenkomst in Vinkeveen: Afscheid burgemeester Divendal centraal

De Ronde Venen – De gemeente De Ronde Venen zette dinsdag 5 november haar ondernemers in het zonnetje tijdens een inspirerende bijeenkomst in het Leonardo Hotel in Vinkeveen. De jaarlijkse ‘Dag van de Ondernemer’ werd dit keer bewust vervroegd, om ruimte te maken voor een bijzonder moment: het afscheid van burgemeester Maarten Divendal. Het programma en de gelegenheid zorgden samen voor een ongekend hoge opkomst.

Thema ‘Loslaten’

Het centrale thema van de avond was ‘Loslaten’. Spreker Annemarie van Gaal nam de aanwezigen mee in haar persoonlijke ervaringen en gaf praktische tips over hoe het loslaten van oude patronen kan leiden tot nieuwe kansen. Ook het duo Dwarskijkers gaf een creatieve draai aan het onderwerp, met humor, energie en een frisse blik.

Een boom als blijvend symbool

Namens de lokale ondernemersverenigingen sprak Daniël Storm (VIB) warme woorden van dank uit richting Maarten Divendal. Als blijvend aandenken kreeg de scheidend burgemeester een bijzonder cadeau: de Maarten-boom. Deze boom, symbool voor kracht, verbinding en ondernemerschap, zal op vijf locaties in de gemeente worden geplant.

Trots op ondernemers

Wethouder Anja Vijselaar (Economie) benadrukte het belang van de ondernemers voor De Ronde Venen: “Hun inzet voor onze economie en werkgelegenheid is van grote waarde. Dat we dit jaar zoveel ondernemers mochten verwelkomen, laat zien hoe sterk onze samenwerking is. Daar zijn we trots op.”

Op de foto: De jaarlijkse ‘Dag van de Ondernemer’ werd dit keer bewust vervroegd, om ruimte te maken voor een bijzonder moment: het afscheid van burgemeester Maarten Divendal. Foto: aangeleverd.