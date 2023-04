On Stage: Interessante en leerzame Doe Dag

Amstelland – Taarten bakken bij de banketbakker, auto’s demonteren bij een autodemontagebedrijf, een strafzaak uitwerken bij een advocaat, een brand blussen bij de brandweer én een kledingadvies geven bij een Fashion Stylist; op dinsdag 18 april staken meer dan 1000 leerlingen de handen uit de mouwen tijdens de Doe Dag van Veen en Amstelland On Stage. Zo verkenden zij hun talenten en oriënteerden zich op beroepen voor hun toekomst.

Veiligheid

Eén van de deelnemende organisaties, is de politie. Zij vindt het belangrijk leerlingen te vertellen over hun werk en hen enthousiast te maken voor het vak. Ze hebben enthousiaste toehoorders; de leerlingen hangen aan hun lippen. Maar, de Doe Dag is niet bedoeld om alleen te luisteren, dus al snel is het tijd voor actie. “Eigen veiligheid staat altijd voorop”, stelt agent Kamil Egirgen. “Daarom is het belangrijk dat je jezelf goed kunt verdedigen.” En dat gaan de leerlingen oefenen; om de beurt mogen ze slaan op een bokszak die door de agenten hoog wordt gehouden. Daarna is het tijd om de wapenstok te proberen. Uiteraard ook op de bokszak. Er wordt flink gemept. “Dit is vet”, stelt een van de meiden die hier de Doe Dag volgt. “Ik weet niet zeker of ik bij politie wil, maar dit was sowieso vet om eens uit te proberen. Wanneer mag je nou een wapenstok vasthouden?!”

Talenten verkennen

Deze ervaring is precies waar het bij Veen en Amstelland On Stage om gaat; leerlingen verkennen hun talenten, maken kennis met diverse beroepen en oriënteren zich op een mogelijkheden. Ze krijgen een positief beroepspodium en de kans om de beroepsbeoefenaren van hun dromen te ontmoeten én hun werkdag even in de praktijk te ervaren. Aan de Doe Dag van Veen en Amstelland hebben beroepsbeoefenaren uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen en Uithoorn meegedaan.