Omgevingsvisie De Ronde Venen 2040 vastgesteld

De Ronde Venen – Gemeenteraad De Ronde Venen heeft 20 november de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld: sterke dorpen, rijke landschappen. Daarmee is de visie definitief en ligt er een stevig fundament voor toekomstige besluiten en initiatieven in de gemeente. De omgevingsvisie is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, de gemeenteraad en andere overheden. Het is daarmee een visie van de gehele gemeente.

Sterke dorpen en rijke landschappen

In de omgevingsvisie staan drie kernambities en de keuzes die nodig zijn om deze te realiseren. Zo betekent ‘Groen en gezond wonen in levendige en betrokken dorpen’ onder meer de bouw van 4.800 woningen tot 2040, concentratie van voorzieningen in de grote dorpen en in elk dorp een ontmoetingsplek. Om ‘Lokaal sterk in een dynamische regio’ te zijn werkt de gemeente aan een nieuw bedrijventerrein in Mijdrecht. Daarbij gelden voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Aandacht voor het polderlandschap en samenwerking met agrariërs is nodig voor een ‘Beleefbaar, veerkrachtig en toekomstbestendig buitengebied’. Ook recreatie en cultuurhistorie zijn hierbij belangrijke pijlers.

Rol van de Commissie MER

Voor de omgevingsvisie is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu inzichtelijk te maken. De onafhankelijke Commissie MER heeft het rapport beoordeeld en aanbevelingen gedaan om milieuaspecten beter mee te wegen in de definitieve visie. Dankzij deze adviezen is de visie niet alleen ambitieus, maar ook duurzaam en goed onderbouwd.

Wethouder Maarten van der Greft (Wonen en volkshuisvesting): “Het college is trots op deze visie. De inzet en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben ervoor gezorgd, dat dit een visie van ons allemaal is geworden. Met deze omgevingsvisie hebben we nu een duidelijke basis om toekomstige vraagstukken en initiatieven zorgvuldig af te wegen. Samen werken we aan sterke dorpen en een rijk landschap waarin iedereen goed kan wonen, werken en recreëren.”

De volledige omgevingsvisie is te vinden op www.toekomstderondevenen.nl.

Op de foto: De Omgevingsvisie DRV 2024 vastgesteld. Foto: aangeleverd.