Oliebollenverkoop voor renovatie pastorie

Vinkeveen – Na de kerstdagen bakken ongeveer 80 vrijwilligers van de Protestantse gemeente De Morgenster weer traditionele oudjaar oliebollen en appelbeignets. Dit gebeurt op een professionele manier en met een gezellige sfeer rondom de kerk. De opbrengst van de decemberactie is bestemd voor de renovatie van de pastorie.

Dit jaar worden er dagelijks verse oliebollen en appelbeignets gebakken op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 december. De verkoop vindt plaats vanaf het parkeerterrein van Winkelcentrum Zuiderwaard en bij de kerk aan de Herenweg 253 in Vinkeveen. Het is ook mogelijk om oliebollen en/of appelbeignets te bestellen via www.oliebollenvinkeveen.nl.

Bestellingen kunnen bij de worden afgehaald. Ook kunnen ze worden bezorgd in gemeente De Ronde Venen op de dag van voorkeur.

Op de foto: Oliebollenverkoop De Morgenster voor renovatie pastorie. Foto: aangeleverd.