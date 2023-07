Officiële heropening Bovendijk Wilnis

De Ronde Venen – Op 19 juli heropende Wethouder Vijselaar (mobiliteit) de prachtig gerenoveerde Bovendijk. Na maanden van hard werken is de dijk weer helemaal klaar voor de toekomst. “Wat een fantastische klus is hier geklaard. Niet alleen is de dijk opgehoogd maar de dijk is nu ook een stuk veiliger door de invoering van een 60 km zone en het aanbrengen van drempels voorzien van taludmarkering”, aldus de wethouder. “Graag bedank ik de bewoners en weggebruikers voor hun geduld tijdens de werkzaamheden”.



De renovatiewerkzaamheden bestonden onder andere uit een verbeterde fundering en gloednieuw asfalt voor de gehele lengte van de weg en een nieuwe asfalt laag op het fietspad. De dijk is gedeeltelijk opgehoogd om beter bestand te zijn tegen wateroverlast en om de veiligheid van de omwonenden te waarborgen. Daarnaast is de Bovendijk nu uitgerust met drempels die voorzien zijn van taludmarkering, wat de verkeerssituatie verder verbetert.

Geen verkeersborden

Er worden geen verkeersborden geplaatst bij de verkeersdrempels op de Bovendijk, omdat de weg een zogenaamde erftoegangsweg buiten de bebouwde kom is en hier wettelijke bepalingen voor gelden. Deze stellen dat waarschuwingsborden alleen worden geplaatst als het gevaar onvoldoende of niet tijdig waarneembaar is voor weggebruikers. In het geval van de Bovendijk zijn de verkeersdrempels duidelijk zichtbaar door de aangebrachte zebramarkering. Ook is het landelijk streven om alleen strikt noodzakelijke bebording te plaatsen, om te voorkomen dat weggebruikers last hebben van zogenaamde “bordenblindheid”.