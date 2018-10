Oervolk voor kinderen in het Amsterdamse Bos

Amstelland – Wentel je op zondagmiddag 21 oktober tussen 12.00 uur en 15.00 uur in het stoere leven van het Oervolkpaddenstoelen in het Amsterdamse Bos. Doe stoere zaken als het maken van een pijl en boog en met katapulten schieten. Maak kruidenboter en eet het op bij je zelfgemaakte hut. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en ouders/begeleiders. Start is bij de balie in de Boswinkel. Open inloop tussen 12.00 en 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per ouder.

Lezing over paddenstoelen

Of kom mee op pad met paddenstoelenexperts Henk en Jenny Breij op zondagmiddag 21 oktober om 14.00 uur. Gestart wordt met een smeuïge lezing over paddenstoelen. Vervolgens gaat de groep het Bos in en probeert men zo veel mogelijk verschillende soorten paddenstoelen te vinden. Voor iedereen boven de twaalf jaar. Start is bij De Boswinkel. Kosten: € 5,00 per persoon. Aanmelden via www.amsterdamsebos.nl, via 020-5456100 of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 uur.