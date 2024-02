Oeral Kozakkenkoor geeft voorjaarsconcert

Bovenkerk – Het Oeral Kozakkenkoor onder leiding van de van oorsprong Oekraïense dirigent Oksana Kryuchkova, geeft een voorjaarsconcert op vrijdag 22 maart in de fraai herbouwde Sint Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan in Bovenkerk. Het gerenommeerde mannenkoor uit Den Haag gaat verrassen met het gezangen uit de Slavisch-orthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit Oekraïne. Het Oeral Kozakkenkoor werd in 1924 in Parijs heropgericht. In 1974 is het koor in Nederland voortgezet waarmee het koor in Europa dus al bijna 100 jaar bestaat, waarvan bijna 50 jaar in Nederland.

Onder bekwame leiding heeft het Oeral Kozakkenkoor zich ontwikkeld tot een koor van het hoogste niveau. De zangers zijn in staat fluisterzacht en toch volkomen dragend te zingen. Ook kunnen zij grote zangkracht ontwikkelen zonder dat daarbij ook maar de minste verruwing ontstaat.

De zangers komen uit Den Haag en wijde omgeving. Tijdens werktijd zijn ze politieagent, bakker, accountant, slager, buschauffeur, sales manager of automonteur. Maar eenmaal per week tijdens repetities en natuurlijk bij de optredens transformeren ze in stoere kozakken die de mooiste Slavische liederen zingen, met prachtige solo’s van tenoren en baritons.

Het concert op 22 maart begint om 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur, en de entree bedraagt 17,50 euro per persoon en dit bedrag is inclusief een pauzeconsumptie. Indien nog voorradig zijn kaarten te koop bij de ingang van de kerk à 20 euro. Kaarten reserveren kan via www.oeralkozakkenkoor.nl.