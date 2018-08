Nostalgische films doen oud Aalsmeer herleven

Aalsmeer – Vanavond én morgenavond (donderdag 9 en vrijdag 10 augustus) start de kaartverkoop voor het zevende Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 4 september in de (vernieuwde) feesttent op het Praamplein wordt gehouden. Het Boekhuis in de Zijdstraat is hiervoor speciaal geopend tussen zeven en acht uur. Voor zowel de middag- als avondvoorstelling bedraagt de toegangsprijs 7,50 euro (inclusief garderobe en koffie/thee).Vanaf zaterdag 11 augustus zijn kaarten, indien nog voorradig, verkrijgbaar tijdens de normale openingstijden van het Boekhuis. Maar wacht niet te lang, want vorig jaar waren de kaarten voor de avondvoorstelling al in anderhalf uur uitverkocht.

Evenals voorgaande jaren, is journalist Dick Piet ook nu weer verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma. Mede dankzij veel nooit eerder vertoond beeldmateriaal uit verschillende (ook particuliere) filmarchieven, kan hij de bezoekers een verrassende nostalgische middag- en avondvoorstelling presenteren.

Oudste film uit 1928

De oudste film die op het immense scherm vertoond wordt, is die van het bezoek van de Britse premier Chamberlain aan de CAV in april 1928. Fraaie beelden van de toen net in gebruik genomen veiling aan de Van Cleeffkade. Uit 1929 dateert een filmpje, waarin de ‘Amstelruiters’ op een weiland aan de Hornweg, een demomstratie geven van paardenvoetbal.

Bloemencorso

Het bloemencorso mag ook dit jaar niet op het programma ontbreken. Om te beginnen een unieke (Polygoon) film van het corso in 1932. Haarscherpe opnamen van de stoet in Oost en Dorp. Vervolgens een tv-documentaire van de corsonacht in de CAV in 1968. Afgewisseld door kleurige beelden van de opbouw van de praalwagens, interviewt Jan van Hillo ontwerper Frits Vogel, penningmeester D.C. Visser, arrangeur/binder Henk van Andel en verschillende bloemenstekers. Ook zien we de vroeger bekende Aalsmeerse bloemsierkunstenaar Jelle Atema aan het werk. Tenslotte een korte bioscoopfilm van het corso in 1964, dat uitgerekend tijdens het defilé op de Dam overvallen werd door een wolkbreuk. Binnen enkele minuten was het donker en de corsostoet naar de knoppen.

Kolenboer en Maarse & Kroon

Op het programma staan twee klassiekers, aangevuld met onbekend oud beeldmateriaal. Zoals de tachtig jaar oude film van kolenbedrijf Jongkind (‘Gijs de Kolenboer’). Naast opnamen van het legen van kolenwagons op het treinstation in Aalsmeer-Oost en werkzaamheden op het bedrijf aan de Oosteinderweg, ook van het kolenvervoer over het ijs en zwemwedstrijden in Het Oosterbad. De andere klassieker, is die van Maarse & Kroon. Schitterende beelden van deze vroegere Aalsmeerse busmaatschappij tussen 1930 en (maar toen was het inmiddels Centraal Nederland) 2002. Vooral de kleurenbeelden van bussen in de Hortensialaan, in de jaren ’50, roepen veel nostalgie op.

Verleden Farregat

Aalsmeer-Oost komt aan bod in een film van de Machineweg en Pontweg in de jaren ’50 en ’60, met opnamen van dameskapsalon Van der Sluis, slagerij Kroes en het pontje/roeiboot van Ringvaart-overzetter Van der Schilden. Een ‘juweeltje’ is een uit tientallen films van de broers Geert en Maarten Maarse (jaren ’70, ’80 en ’90) samengesteld kijkje in het verleden van het Farregat. Onder meer beelden van werkzaamheden op hun kwekerijen aan de Oosteinderweg en Jac. Takkade, de laatste veildagen in de CAV en Bloemenlust, Het Oosterbad, schaatsen op het Modderpoeltje en op- en afbraak van een corsowagen. Ook in deze film beelden van scheepstimmerman Hogervorst en de olieramp bij Van Staveren in de Oosteinderpoel in 1972.

Afzwemmen en Ophelialaan

Een film die ongetwijfeld veel herkenning zal opleveren, is die uit 1971 van het afzwemmen tijdens stormachtig weer in de VIBA. Kinderen die tijdens het watertrappelen amper hun hoofd boven de golven konden houden. In de film ook winterse beelden van dit begin jaren zeventig afgebroken zwembad aan de voet van de Watertoren. Van rond 1950 dateert een film van drankenhandelaar Toon van Es aan de Aalsmeerderdijk. Naast opnamen van het bedrijf en de winkel, ook mooie beelden (zowel zomerse als winterse) van het gebied rond de Aalsmeerderbrug en kanaalzijde van de Dorpsstraat. Uit de jaren ’60 en ’70 dateert een door fotograaf Looy gemaakte film van de bouw van winkels in de Ophelialaan en een braderie. Vele vroegere winkels passeren de revue. De film bevat eveneens beelden van een luilakviering, die dusdanig uit de hand liep, dat de politie eraan te pas moest komen.

Korte films

Korte films zijn er van het behalen van het allereerste Nederlandse zaalhandbal kampioenschap door ‘Aalsmeer’ in 1952; het Mini-Corso in 1957; Stockcar races (inclusief knokpartij) aan de Zwarteweg in 1968; het grootste aquarium van ons land in ‘De Hoge Wilgen’ in 1974, met commentaar van eigenaar Rinus Boevé; Aalsmeerse atlete Tilly van der Zwaard, zowel tijdens een wedstrijd als in de winkel van haar ouders in de Zijdstraat in 1962; de bloemenvaktentoonstelling in de CAV in 1970; hilarische beelden van corso-figuranten in de Samen Eén-school in 1978 en het Kindercorso in de jaren ’70