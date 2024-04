Nostalgie scoort￼

De Ronde Venen – De nostalgische filmmiddagen van de jubilerende Proosdijlanden zijn een doorslaand succes. De historische vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. Vanuit die gedachte is er dit voorjaar in de grote kernen van De Ronde Venen een reeks filmmiddagen met volop nostalgische beelden. En dat slaat aan. Na twee uitverkochte middagen in Wilnis was afgelopen zaterdag Mijdrecht aan de beurt.

Jezelf terugzien

Na afloop bleek dat het toegestroomde publiek in de Rank ook volop genoten heeft. Op de vraag of men zichzelf terug had gezien, konden enkele tientallen mensen bevestigend reageren. De vraag of er bekenden in de films gezien zijn, leverde bijna een unanieme positieve score op. Een groot succes derhalve. Fraaie tijdsbeelden met fragmenten uit de afgelopen decennia. Veel ‘o ja- opmerkingen’. Zo was het op Bozenhoven, dat was OKK en daar zag je DIOD! De eerste voorstelling in Mijdrecht was al snel uitverkocht. Bijna tweehonderd bezoekers genoten zichtbaar van de door diverse Mijdrechtenaren aangedragen filmbeelden. Voor de extra voorstelling a.s. zaterdag 13 april zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Voor 4 euro per stuk verkrijgbaar in boekhandel Mondria. Het geeft recht op toegang en een eerste rondje gratis koffie of thee. Ook deze voorstelling is in de Rank, Prins Bernhardlaan 2 en begint om 13.30 uur (zaal open om 13.00 uur).