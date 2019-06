Nominatie voor John Celie met Groenland

Aalsmeer – De Aalsmeerse ondernemer John Celie is met Groenland B.V. genomineerd voor de titel EY Entrepreneur Of The Year 2019. Wethouder Robert van Rijn van de Gemeente Aalsmeer maakte van deze gelegenheid gebruik om samen met Debbie Borst en Kirsten Verhoef van Ondernemend Aalsmeer langs te gaan bij John Celie en hem te feliciteren met deze prachtige nominatie.

Ondernemers op voetstuk

Het EY Entrepreneur Of The Year programma wordt door EY wereldwijd georganiseerd. Dit programma is bedoeld om ondernemerschap nadrukkelijk op een voetstuk te zetten en ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen om het beste uit zichzelf, hun cliënten en hun medewerkers te halen.

Verkiezing

De genomineerde ondernemers presenteren zich op 4 september aan een onafhankelijke jury. John Celie (Groenland) gaat het opnemen tegen Atilay Uslu (Corendon), Siert Wijnia (Ultimaker) en Jeroen van Glabbeek (CM.com). Een jury kiest de finalisten uit. Op 2 oktober worden de winnaars bekend gemaakt.

Sierteelt branche

John Celie is met Groenland B.V. uit Aalsmeer genomineerd voor deze prestigieuze ondernemersprijs. Groenland staat voor innovatief en ecologisch verantwoord ondernemerschap. De duurzame bedrijfsvoering is verankerd in het doen en laten en uit zich in een hoge mate van ecologisch bewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid. In het maken van keuzes weegt bij Groenland de impact voor mens en milieu zwaar mee met als doel een duurzaam fundament te leggen voor de toekomst.

John Celie: “Het is voor mij de uitdaging om de duurzame bedrijfsvoering van Groenland en de sierteelt branche op de kaart te zetten door deze nominatie. We gaan ontzettend ons best doen met elkaar om de finale te bereiken en de award in de wacht te slepen.”

Op de hoogte blijven van deze verkiezing? Houd dan ey.nl/eoy en groenland-b.v./nieuws in de gaten!

Foto: Van links naar rechts: Debbie Borst (Ondernemend Aalsmeer), wethouder Robert van Rijn, John Celie (Groenland), Ingrid Celie (Groenland) en Kirsten Verhoef (Ondernemend Aalsmeer).