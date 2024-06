‘Nog steeds heb ik te maken met vooroordelen’

De Ronde Venen – Erwin Oudshoorn is geboren met een lymfatische malformatie, waardoor hij er anders uitziet. Zijn hele leven heeft hij te maken gehad met mensen die hem aanstaren, nakijken en zelfs ver-velende opmerkingen maken. “Vroeger waren we op vakantie in Limburg en ik kan me nog goed herinneren dat volwassen mensen vervelende opmerkingen maakten op straat. Het maakte ons als gezin boos en verdrietig,” aldus Erwin. Natuurlijk was het niet alleen tijdens deze ene week vakantie; hij vervolgt: “Nog steeds heb ik dagelijks te maken met vooroordelen. Zo hielp ik vorig jaar in de decembermaanden vrijwillig bij de pakketservice hier in Mijdrecht om iemand te vervangen. Het bedrijf werd achter mijn rug om zelfs gecomplimenteerd dat ze iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hadden genomen, terwijl ik daar geheel vrijwillig stond. Ze dachten dus dat ik loco loco was.”

Staren

Hij stond er nooit echt bij stil, maar de vooroordelen bij de pakketdienst zetten hem aan het denken. Als ze daar al vooroordelen hebben, dan hebben ze die overal! Zo bedacht hij zijn eigen kledinglijn met ludieke teksten zoals ‘Blijf staren, misschien doe ik een trucje’ en ‘Stop met staren, begin met zien’ die op T-shirts en hoodies prijken. Voor mensen met autisme, die zich vaak niet herkennen in hun uiterlijk maar wel willen laten zien wie ze zijn, is er een shirt beschikbaar met de tekst: ‘Altijd Uniek Totaal Soms Mysterieus Excellent’.

De kledinglijn is vernoemd naar het ‘I Love You’-symbool – de wijsvinger, duim en pink omhoog – uit de Amerikaanse gebarentaal, wat ook het logo van Capido vormt, zijn datingapp voor mensen met een beperking en autisme. Met dit symbool is ook een collectie beschikbaar bestaande uit T-shirts, hoodies en sokken. De kleding is online te bestellen via www.ilywear.nl.

Foto aangeleverd.