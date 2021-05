NLdoet: Klussen bij Tiflo, Historische Tuin en OTT

Aalsmeer – Het Oranje Fonds organiseert komende vrijdag 28 en zaterdag 29 mei de zeventiende editie van NLdoet. Tijdens de grootste vrijwilligersactie van Nederland kan iedereen op een laagdrempelige manier ervaren hoe mooi het is om iets voor een ander te doen. Aanmelden kan nog altijd via nldoet.nl. Vanwege de coronacrisis is deze editie verplaatst van 12 en 13 maart naar aankomend weekend. Het Oranje Fonds heeft deelnemers opgeroepen te allen tijde de coronamaatregelen in acht te nemen en activiteiten zo veel mogelijk buiten plaats te laten vinden. Ook is er extra geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van beschermende middelen, zoals mondkapjes.

“We zijn heel blij dat de actie dit weekend door kan gaan”, vertelt Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds. “De organisaties die meedoen aan NLdoet zetten zich in voor mensen in onze samenleving en zij drijven op vrijwilligers. Alle hulp is daarom welkom. Er is lange tijd weinig mogelijk geweest en natuurlijk gelden er nog altijd beperkingen. Gelukkig kun je ook op anderhalve meter afstand iets voor een ander betekenen.”

Vrijwilligerswerk

NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. De landelijke actie leidt er vaak toe dat mensen zich voor langere tijd inzetten en is voor organisaties dan ook een goede manier om nieuwe vrijwilligers te vinden. En het biedt de deelnemers de kans om op een laagdrempelige kennis te maken met vrijwilligerswerk en te ervaren hoe fijn het is om iets voor een ander te betekenen. Dat sluit aan bij de missie van het Fonds: er samen voor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan in onze samenleving.

Houtsnippers en pannenkoeken

In Aalsmeer aan de slag? Dat kan op zowel op vrijdag 28 als zaterdag 29 mei. Voor vrijdag zoekt de Historische Tuin nog vrijwilligers die mee willen werken aan het aanleggen van een centraal pad met verse houtsnippers voorbij de rozenkas tot aan het water van de Ringvaart. Deze klus is van 9.00 tot 15.30 uur. Liever een minder zware uitdaging? Ga dan vrijdag tussen 9.00 en 13.30 uur pannenkoeken bakken voor de ongeveer 100 cliënten en medewerkers van Ons Tweede Thuis in de Jasmijnstraat.

Groen en creatief

Op zaterdag zijn vrijwilligers met groene vingers en handige handen welkom bij de vestiging van Amstel-Meer in de Jasmijnstraat. Aan hen wordt gevraagd te helpen bij het opknappen van verschillende tuinen: Opruimen, plantjes planten en onder andere tuinsets schoonmaken. Deze activiteit is van 10.00 tot 15.00 uur. En creatievelingen mogen uit hout meerdere kabouters maken. Deze gaan bij verschillende activiteiten, onder andere speurtocht en ontdekkingsreis, gebruikt worden. Kabouters maken gebeurt tussen 9.00 en 16.00 uur.

Het water op

Verder hoopt ook scouting Tiflo zaterdag een flinke groep vrijwilligers welkom te mogen heten. Het eiland in de Westeinderplassen moet onder handen genomen worden. Het naambord is aan vervanging toe, het terras dient opgehoogd te worden, evenals bestraat en groter gemaakt te worden. Ook hoopt de scouting dat er een pad aangelegd kan worden vanaf het gras naar het huisje, dat eveneens geschilderd, verstevigd en gerepareerd moet worden. Verder heeft de toilet een nieuwe deur nodig en aan vrijwilligers met spierballen wordt gevraagd een grote boom te snoeien. Voor de klusdag van 10.00 tot 15.00 uur is het scouting-onderkomen bij de kerk aan de Stommeerweg 13 het verzamelpunt. Kijk voor meer informatie en aanmelding op nldoet.nl