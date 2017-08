Nils Eekhoff fietst met engeltje op schouder

Rijsenhout – Nils Eekhoff uit Rijsenhout fietste afgelopen zaterdag in de Tour d’Alsace met een engeltje op een schouder. De wielrenner van opleidingsteam Sunweb werd tijdens een afdaling als koprijder van het peloton in een haarspeldbocht onderuit gereden door een tegemoetkomende motorrijder, kwam zwaar ten val en raakte met zijn hoofd een vangrail. De gevolgen van de klap vielen bij onderzoek in een ziekenhuis wonderwel mee: er werden geen breuken vastgesteld. Na het schoonmaken en hechten van oppervlakkige verwondingen kon de onfortuinlijke renner zich ’s avonds weer bij zijn teamgenoten voegen. De Franse politie onderzoekt hoe het mogelijk was dat de motorrijder het voor de renners vrijgemaakte parcours toch heeft kunnen oprijden.

De wedstrijd in de Elzas was een categorie 2-race op de profkalender. Na een rustperiode en een trainingsstage in de afgelopen maand begon Nils Eekhoff er aan deel twee van zijn seizoen. In de drie ritten voor zijn val eindigde hij steeds in het midden van het 148 renners tellende veld. In overleg met de arts van Team Sunweb wordt binnenkort bekeken of hij weer fit genoeg is om komende dinsdag te kunnen starten in de Tour de l’Ain, een vierdaagse koers waaraan door bekende fullprofs van diverse World Tour-teams wordt deelgenomen. Op de voorlopige startlijst staan onder meer Thibaut Pinot, Daniel Navarro en Nasser Bohanni. Het Nederlandse Lotto-Jumbo treedt aan met de door Steven Kruijswijk aangevoerde selectie voor de komende Ronde van Spanje.

Foto:

Nils Eekhoff (rechts) rijdt zich in Belfort met teamgenoten warm op de rollen voor aanvang van de proloog-tijdrit in de Tour d’Alsace. (Foto: @Team Sunweb).