Nieuwkomers organiseren burenontbijt in Uithoorn

Uithoorn – Zaterdag jl. organiseerde een aantal nieuwkomers in de Gemeente Uithoorn een burenontbijt. Dit idee is ontstaan na de Iftar welke op 15 april werd georganiseerd in Wijkcentrum Bilderdijkhof. Tijdens deze Iftar werd uitleg gegeven over de cultuur, Iftar en ramadan en is hiermee het eerste contact ontstaan. Voor vertrek zijn gegevens uitgewisseld om het contact in eigen omgeving te vervolgen. Gezien het succes van de Iftar wilden Wijkcoach Tamara Kwint (Uithoorn voor Elkaar) en initiatief nemers Ozgur Aslan en Basri Dogan (Stichting Burgerhart) hier een duurzaam vervolg aan geven. Beide vinden het belangrijk om sociale maatschappelijke activiteiten te organiseren welke gericht zijn op participatie en integratie in de Nederlandse samenleving.

Donaties

Met het organiseren van sociaal-culturele activiteiten proberen ze mensen samen te brengen. Eten verbindt en dat, onbekend onbemind maakt. En zo ontstond het idee voor een burenontbijt. Met donatie gelden van Initiatievenfonds Uithoorn zijn heerlijke verse groente, verse eieren en brood ingekocht. Leuk om te zien dat inwoners elkaar hadden uitgenodigd voor het ontbijt. Een vrijwilliger van het Taalhuis welke al meer dan 30 jaar in de Gemeente Uithoorn woont was uitgenodigd voor het ontbijt door haar taalmaatje. Een nieuwkomer van de Roodhalsgans had haar buren meegevraagd en zo was de zaal gevuld met een diversiteit van inwoners. Rond 09:50 uur zaten ruim 40 bewoners aan tafel en heette Ozgur de inwoners welkom. Hij vertelde over hun doel, om als nieuwkomers binnen de Gemeente te participeren en integreren. Wijkcoach Tamara vond het een geslaagde bijeenkomst en is dankbaar voor de kennismaking van deze bevlogen inwoners. Ook deze dag hebben mooie ontmoetingen plaatsgevonden en hebben .Inwoners gegevens met elkaar uitgewisseld en informatie m.b.t. Uithoorn voor Elkaar meegenomen.