De Ronde Venen – De Ronde Venen staat begin 2026 in het teken van jong muzikaal talent. De Stichting Klassiek in De Ronde Venen wil tijdens het nieuwjaarsconcert op 25 januari in Vinkeveen een podium bieden aan kinderen en jongeren die muziek maken in welke vorm dan ook. Niet alleen klassieke musici, maar ook zangers, rappers, bands en instrumentalisten krijgen de kans om zich te presenteren. De oproep richt zich op iedereen tussen 5 en 18 jaar die droomt van optreden voor een live publiek. Het genre doet er niet toe: pop, rock, hiphop, jazz of klassiek – passie voor muziek is het enige criterium.

Volgens initiatiefnemer Manon ter Steege is het doel helder: “Er zit waarschijnlijk veel muzikaal talent in onze regio dat gezien en gehoord mag worden. Dit is een kans om ervaring op te doen op een echt podium.”

Wie wil meedoen, kan zich aanmelden door een korte video van maximaal 90 seconden in te sturen. De deadline is 15 december, al geldt: hoe eerder, hoe beter. Een professionele jury selecteert de acts die op het nieuwjaarsconcert mogen optreden. Naast het applaus en de ervaring zijn er ook prijzen te winnen, zoals een award, een concertbon en hulpmiddelen voor muziekstudie.

De organisatie hoopt dat het initiatief niet alleen een springplank wordt voor jonge artiesten, maar ook een verbindend element in de lokale cultuur. Muziek brengt mensen samen. En dat is precies wat het Nieuwjaarsconcert wil laten zien. Meer informatie en aanmelden: www.klassiekinderondevenen.nl, email: klassiekinderondevenen@gmail.com, telefoon 06 – 4648 3157.

Op de foto: Nieuwjaarsconcert zoekt jong talent in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.