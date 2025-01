Nieuwjaarsconcert Tavenu en muzikale speeddate

De Kwakel – Tavenu organiseert zaterdagavond 11 januari een nieuwjaarsconcert in het Dorpshuis. Vanaf 20.00 uur biedt het orkest van Tavenu, onder leiding van dirigent Thomas Piet, een gevarieerd muzikaal programma. Het concert vindt plaats in het vernieuwde Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel. De toegang is gratis. Filmmuziek, opzwepende Latin-nummers en bekende hits passeren de revue. Uiteraard ontbreken ‘Happy New Year’ van ABBA en de ‘Radetzki Mars’ niet.

Muzikale speeddate

Dinsdag 14 januari organiseert Tavenu een muzikale speeddate. Hier kunnen bezoekers kennismaken met de verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten van het orkest en de slagwerkgroep. Ook is er de mogelijkheid om de instrumenten uit te proberen. Om 19.30 uur begint het orkest en de slagwerkgroep met enkele nummers, zodat bezoekers kunnen zien wie de muzikanten van Tavenu zijn en wat de rol van hun favoriete instrument is in de band. Daarna kunnen bezoekers, onder begeleiding van één van de leden, zelf kennismaken met het instrument van hun keuze en het uitproberen.

Muzikale hobby

Om zeker te zijn dat het favoriete instrument beschikbaar is, wordt aangeraden om vooraf aan te melden via secretariaat@tavenu-dekwakel.nl. Maar ook zonder aanmelding is iedereen van harte welkom. Kom gerust langs om een nieuwe muzikale hobby uit te proberen of een oude weer op te pakken.

Meer informatie is te vinden op www.tavenu-dekwakel.nl.

Op de foto: De slagwerkgroep. Foto is aangeleverd.