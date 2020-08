Nieuwe, imposante vloer in hal 2 De Bloemhof

Aalsmeer – De vloer van hal 2 van ‘handbal-paleis’ De Bloemhof is geheel vernieuwd. De vloer begon slecht te worden en was aan vervanging toe. In samenspraak met beheerder ESA en de gemeente is hoofdgebruiker, Greenpark Aalsmeer, op zoek gegaan naar een passende nieuwe vloer. Er werd een professionele, nagenoeg nieuwe, handbalvloer gevonden tegen een aantrekkelijke prijs.

“Het is een echte Champion League vloer”, vertelt voorzitter Mike van der Laarse trots. “We konden deze overnemen voor een leuke prijs en de vloer is ook nog eens gratis gebracht en gelegd.” De nieuwe vloer is klaar voor gebruik én voorzien van een speciaal extraatje. Mike heeft geregeld dat de middenstip is opgepimpt met het logo van Greenpark Aalsmeer: De brullende tijger. De tune van de handbalvereniging is tot slot de hit ‘The Eye of the Tiger’. De buitenrand van de nieuwe vloer is voorzien van de naam van de vereniging: Greenpark Aalsmeer in grote gele letters.

Nieuwe vloer gearriveerd.

Blikvanger

In hal 2 met dus de imposante vloer gaan de reguliere handbalwedstrijden gespeeld worden. Mike vervolgt: “De vloer is echt een blikvanger. Je staat bij thuiswedstrijden gelijk met 2-0 voor, zeg maar.” In hal 2 kan overigens ook nog gevoetbald en gehockeyd worden. “Deze lijnen zijn gelijk”, legt Van der Laarse desgevraagd uit. “De oude vloer had heel veel verschillende lijnen voor ook andere sporten. Het is nu geen spaghetti van lijnen meer. Veel rustiger.”

Aanbrengen van de tijger-middenstip.

BeNe League handbal

De ‘belangrijke’ BeNe League handbal-wedstrijden (Belgische/Nederlandse competitie) zullen overigens wel gespeeld gaan worden in de grotere, hoofdhal 1, met een ruimere tribune. Vooralsnog is onbekend wanneer de BeNe League van start gaat. In België mogen vanwege het coronavirus voorlopig geen wedstrijden gespeeld worden. “We hopen in oktober, maar de organisaties zijn hierover nog met elkaar in gesprek.”

Oefentoernooi

Er wordt inmiddels door Greenpark Aalsmeer alweer wekelijks geoefend. De eerste wedstrijden voor Heren 1 betreffen een oefentoernooi met Bevo, OCI Lions, Volendam en Greenpark Aalsmeer, te beginnen op 22 augustus in De Bloemhof aan de Hornweg. Wie de wedstrijden in de sporthal of het ‘handbal-paleis’ in Aalsmeer wil bijwonen dient vooraf en tijdig online kaarten te reserveren. Er is een protocol opgezet om de wedstrijden corona-veilig en volgens RIVM-richtlijnen te laten verlopen en één daarvan is maximaal 200 personen op de tribune. Ook zijn met pijlen te lopen routes gecreëerd.

De buitenrand van de nieuwe vloer.

Vernieuwingen

Mike van der Laarse vertelt tot slot dat de nieuwe vloer het begin is van de vernieuwingen in en rond De Bloemhof, die in samenwerking met ESA en de gemeente uitgevoerd gaan worden. Er wordt in vier fases te werk gegaan. “Er komt onder andere nog een nieuw krachthonk en de kleedkamers gaan gemoderniseerd worden.”