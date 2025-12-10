Nieuwe uitgave historische vereniging De Proosdijlanden

De Ronde Venen – Het decembernummer van de Proosdijkroniek, de kwartaaluitgave van de historische vereniging De Proosdijlanden, staat boordevol interessante en wetenswaardige artikelen. Zo geeft Vera Verweij de aftrap van een reeks artikelen over de ‘goudkust’ van Vinkeveen. Vanuit haar masterscriptie voor stads- en architectuurgeschiedenis gaat het over de ontwikkelingen van de Baambrugse Zuwe, Groenlandsekade en Vinkenkade. Uitbundig geïllustreerd met vele foto’s, zoals ook de overige inhoud van het blad aantrekkelijk is vormgegeven met meer dan honderdveertig nostalgische beelden van het woongebied.

Zondagsrust en Mijdrecht-Wilnisse echo’s

Baambrugge komt terug in een fotoreportage met beelden uit de tweede helft van de twintigste eeuw, terwijl Imre Westerik vertelt over de zondagsrust en ingaat op de handel en wandel van het Baambrugse kerkvolk in de zeventiende en achttiende eeuw. Ook Mijdrecht is met ‘echo’s uit het verleden’ volop in beeld en diverse Wilnissers zijn in de vorige eeuw op de gevoelige plaat vastgelegd. Daarnaast is er aandacht voor de jubilea van de Johannes de Doperkerk.

Stigterhof, Ter Schelling en Nessersluis

Ton Verhaar beschrijft het ontstaan van de Stigterhof in Abcoude, Chris Woerden vertelt over de buitenplaats Huis ter Schelling aan de Amstel en Piet van Buul ging in gesprek met een tweetal geboren Vinkeveners over hun vroege herinneringen aan het dorp. Joris Hage geeft uitleg over het wapen van Nessersluis, alsook de Van Haaftens hoeve in Mijdrecht. Het ooit aan de A2 staande Dudoktankstation krijgt aandacht via Fons Compier en Bram-Willem Aarnoutse duikt in het NSB-verleden van de Vinkeveense kerkgemeenschap.

Chantage in Waverveen

Een chantageverhaal dat zich afspeelde in Waverveen is een onderwerp van Arie Bloed, Waverveens historicus bij uitstek. En ook de tentoonstelling ‘Leven na de bevrijding’ in het RHCVV te Breukelen krijgt een uitgebreide toelichting.

Dit alles, aangevuld met heel veel beeldmateriaal, maakt dat ook deze editie van de Proosdijkroniek weer veel kijk- en leesplezier zal opleveren. Het decembernummer verschijnt in de tweede week van december. Meer informatie: https://proosdijlanden.nl.

Op de foto: Herenweg Vinkeveen begin twintigste eeuw. Foto: aangeleverd.