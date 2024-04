Nieuwe outdoor activiteit in Uithoorn / De Kwakel

Uithoorn – De wethouders Jan Hazen en Ferry Hoekstra bezochten vrijdag 12 april de winnaar van Ondernemer van het Jaar in de categorie starters: WaouW Outdoor Escape Games. De dag erna, op zaterdag 13 april, gingen de jonge ondernemers van start met hun nieuwste spel. Het spel speelt zich af in Uithoorn en De Kwakel en biedt uitstekend vermaak voor families, vriendengroepen en bedrijfsuitjes. Een mooie aanwinst voor de gemeente.

Het spel ‘De Kroongetuige’ start bij Bamboelabyrint Nirwana en brengt je – nadat je ontsnapt bent uit de ‘bamboe’-gevangenis – bij de mooiste plekjes van Uithoorn en De Kwakel. Onderweg kraak je codes en los je puzzels op, waarmee je bewijs verzamelt tegen de grote drugsbaron Groenewoud. De tocht die je hiervoor moet afleggen is 12,5 kilometer lang en dat doe je met je eigen (elektrische) fiets of auto. Of met de elektrische chopper of kick-bike van Lekker Ritje uit De Kwakel, die je er apart bij kunt huren.

Wethouder Jan Hazen is enthousiast over deze nieuwe bedrijvigheid in Uithoorn. “Het past prima binnen onze Visie Toerisme & Recreatie, waarin we uitdrukkelijk aangeven activiteiten voor inwoners en bezoekers te bevorderen. Deze activiteit combineert ondernemerschap en vrijetijdsbesteding met onze aantrekkelijke woonomgeving. Een mooie combinatie.”

Foto: Medewerkers van WaouW Outdoor Escape Games, geflankeerd door enthousiaste wethouders Hazen (links) en Hoekstra.