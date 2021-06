Nieuwe kunstkasten in de maak!

Aalsmeer – Met het mooie weer is de Kunstkastorganisatie weer begonnen met haar schilderwerk. Ook in 2021 hoopt ze weer samen met de buurt de straten mooier en leuker te maken. De eerste kast van 2021 is inmiddels onder handen genomen. Juul van Daal zit in groep 8 van de Oosteinderschool. Ze beschilderde in de Boomgaard bij het grote grasveld de elektriciteitskast voor haar eigen deur. Ze kan hem zien vanuit haar slaapkamer. Instagram leverde de inspiratie om een strakke vlakverdeling te maken met haar favoriete kleuren. Na een zonnige zaterdag-ochtend hard werken kan Juul nog jaren van ‘haar’ kunstkast genieten!

Positieve kunst

Aanstaande zaterdag 12 juni zal Hans Breuker zijn eigen stijl laten zien aan Aalsmeer. Op de kruising van de Machineweg en de Aalsmeerderweg, vlak bij het stationshuis, gaat hij een elektriciteitskast omtoveren in een kunstwerk. Hans schildert kleurrijke positieve kunst waarin karakteristieke cartoony koppen de overhand hebben. “Mijn doel is een supervrolijke, positieve kast te maken waar je een glimlach van krijgt. Er is al genoeg grijs en saai.” De schoonouders van Hans wonen in Aalsmeer en hij is getrouwd met een Aalsmeerse schone. Inmiddels woont hij met vrouw en twee dochters in Bovenkerk, een steenworp verderop.

Meer in de planning

Er zijn nog meer kunstkasten in de planning, in Aalsmeer en Kudelstaart, maar ook in Amstelveen. Betty Kooij en Netty van der Weijden maken zich op om in juni een tweede kunstkast in de fortbocht te verfraaien. Ook zal een tweede jonge schilder laten zien wat ze kan. Sarah Bouwman gaat in Kudelstaart van een ‘saaie’ kast een fleurig, tropisch geheel maken. Samen met haar vader heeft Sarah een mooi ontwerp gemaakt van een flamingo met palmboom en regenboog. Nu alleen nog het ontwerp op de kast zetten, maar dat gaat vast lukken!

Ook bij u in de straat?

Wilt u zelf ook een mooie beschilderde elektriciteitskast in de straat? Neem dan even contact op met kunstkast@hotmail.com. Het zou helemaal mooi zijn als u zelf wilt schilderen of samen met de buren aan de slag gaat. Geef door om welke kast het gaat en de kunstkast organisatie gaat u verder op weg helpen. “We horen graag van u”, besluit initiatiefnemer Lex Berghuis.

Foto: Juul van Daal bij ‘haar’ kunstkast met haar vader en Lex Berghuis.