Nieuwe kansen voor het Crash museum

Aalsmeerderbrug – Nadat bekend is geworden dat het Crash luchtoorlog- en verzets-museum uit het fort bij Aalsmeer moet vertrekken is er een stormvloed aan reacties binnengekomen. Zowel van individuele mensen, maar ook van organisaties en de regionale politiek. Voor de Crash-vrijwilligers een grote steun in de rug. En niet alleen uit Nederland, maar ook nabestaanden van bemanningsleden uit the USA en Engeland en de Royal Air Forces Association bevestigen in hun reacties het grote belang om het Crash museum te behouden en te steunen om goede huisvesting te vinden, waarbij het fort nog steeds huizenhoog favoriet blijkt.

Het college van B&W Haarlemmermeer houdt evenwel vast aan haar besluit dat het fort bij Aalsmeer in 2019 door Crash leeg moet worden opgeleverd. Dit om het fort te restaureren en er een commerciële partij voor te vinden die het fort exploitabel zal gaan maken.

Boogaard Boerderij

De publiciteit rondom het vertrek van Crash heeft echter ook kansen gecreëerd. Zo is er een aantal alternatieven in de regio naar voren gekomen die mogelijk het museum zouden kunnen huisvesten. Dit naast de beoogde locatie in Nieuw-Vennep. Eén daarvan is alsnog de Boogaard Boerderij aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep. De nieuwe eigenaar van de boerderij heeft het plan geopperd de mogelijkheden te onderzoeken om daar voor Crash een geheel nieuwe faciliteit te creëren.

De gesprekken en onderhandelingen daarover zijn recent begonnen en zullen tot eind september doorlopen waarna besluitvorming volgt. De Boogaard Boerderij, het verzet- en onderduikbolwerk in de polder, is ooit, 15 jaar geleden, door Crash zelf als waardige locatie genoemd. De boerderij heeft een enorme historische waarde voor de Haarlemmermeer en is mede daarom een prachtige plek om daar een nieuw Crash-museum te vestigen. Voor Crash lijkt dit het beste alternatief na een verplichte verhuizing.

Crash blijft actief

Crash blijft ook tijdens de mogelijke ontmanteling van het museum in het fort gewoon actief. De Spitfire Hal op het fortterrein blijft geopend en de vrijwilligers gaan daar een tijdelijk kleine variant van het Crash-museum inrichten. Daarover volgen nadere berichten en de website www.crash40-45.nl kan geraadpleegd worden waar de informatie dagelijks up to date wordt gehouden.