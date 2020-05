Nieuwe hortensia: Runaway Bride

Regio – Runaway Bride is de ongewone naam van een volledig nieuwe hortensia. Met haar opvallende uiterlijk en talloze, sneeuwwitte bloemen, verschilt deze hortensia sterk van haar traditionele zusjes. De plant werd in 2018 uitgeroepen tot ‘Plant of the Year’ tijdens de gerenommeerde Chelsea Flower Show. Runaway Bride is nu ook verkrijgbaar in Nederland.

Trouwjurk

Vanaf mei gaat de Runaway Bride bloeien. In tegenstelling tot alle andere hortensia’s, zitten de bloemen niet alleen aan het eind van de takken, maar ook erlangs. Dit zorgt voor een ongelooflijke overvloed aan bloemen. De unieke, hangende groei doet je denken aan een prachtige trouwjurk. Tijdens de zomermaanden blijft de plant nieuwe bloemen aanmaken. Bij lagere temperaturen kunnen de witte bloemen zachtroze kleuren. Het lijkt dan net alsof de mooie ‘bruid’ bloost! In het najaar kleuren de groene bladeren oranjerood. De vorstbestendige plant is tijdens de wintermaanden in rust en maakt zich in het voorjaar weer op voor een nieuw bloeiseizoen.

Veelzijdig

Op warme zomerdagen zijn de sneeuwwitte bloemen en groene bladeren een frisse verschijning. Door de compacte vorm (zo’n 60 cm hoog), kun je de Runaway Bride behalve in de tuin ook prima in een pot op balkon en terras zetten. Of als kamerplant in huis (zet wel op een lichte plek!). Dankzij de hangende bloemtakken kun je de nieuwe hortensia bovendien in hangbakken of verhoogde potten zetten. Wil je een (bruids)boeket maken of een zomerse bloemenkrans aan de muur of voordeur? Knip gerust een paar takken af want de hortensia bloeit zo uitbundig, dat ze nauwelijks gemist worden.

Verzorgingstips

De nieuwe hortensia kun je overal neer zetten: op een zonnige of schaduwrijke plaats. Het beste gedijt de plant op een plekje in de halfschaduw. Water is haar belangrijkste schoonheidselixer, geef dus (net als aan alle andere hortensia’s) regelmatig water. Als de grond licht vochtig aanvoelt, is dat prima. Om gezond en sterk te blijven, ontvangt de Runaway Bride graag regelmatig plantenvoeding. Zet je de hortensia in een pot? Zorg dan voor gaatjes in de bodem zodat overtollig (giet)water weg kan lopen. Een laag hydrokorrels op de bodem dient als een waterbuffer. Het teveel aan vocht wordt opgenomen door de kleikorrels en weer afgegeven bij droogte.

Hortensia ‘Runaway Bride’ is onder meer verkrijgbaar bij tuincentra. Kijk voor meer informatie op www.hydrangearunawaybride.com/nl.

Foto: Hydrangea Runaway Bride