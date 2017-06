Aalsmeer – Na enkele try-outs in het land, onder meer in café Joppe, gaat de nieuwe Hobo String Band ‘on the road’. Het eerste echte optreden is aanstaande zaterdag 17 juni tijdens het Aalsmeer Flower Festival, in het Tuin Theater van Sous Terre, de prachtig gelegen locatie tegenover de Watertoren! De nieuwe Hobo String Band brengt oud en nieuw repertoire, zowel de bekende ‘oude’ nummers als de ‘Orange Blossom Special’ en ‘The Fallen Eagle’ worden afgewisseld met nieuwere songs van ‘CPR’ en ook het componeren van eigen werk gaat de band goed af, gezien het aantal in de setlist opgenomen eigen nummers.

De nieuwe Hobo String Band bestaat uit: Joseph Custers (zang en toetsen), JP Eerenberg (elektrische gitaar), Peter van Soest (zang en basgitaar), JE Hoeve (zang, pedal steel gitaar en banjo), Hans Rietveld (drums en percussie) en Dick Kuin (zang en gitaar).

Voor speciale gelegenheden, zoals op 17 juni, wordt de band versterkt met de aanwezigheid van Leen Mulder die, zoals wellicht bekend, de viool en mandoline bespeeld. Het optreden begint zaterdag om 21.00 uur in het Tuin Theater van Sous Terre aan de Kudelstaartseweg. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld.