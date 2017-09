Nieuwe expositie bij Wester-Amstel

Amstelveen – Van 15 september tot en met 1 oktober exposeren Pathika Schuilinga, Abhilasha van Nes en Meera Stenfert Kroese op Buitenplaats Wester-Amstel.

De aandacht van Pathika Schuilinga is verschoven van het portretschilderen naar schilderen van, en in de natuur. De beleving van de natuur wordt nog intenser en directer en komt via meerdere zintuigen binnen. Zij werkt op papier met waterverf, acryl of houtskool. Door de grootte van het werk en de sterke contrasten van licht en donker ervaar je haar wereld.

Ook de schilderijen van Abhilasha van Nes hebben de natuur als hoofdthema, alleen gaat van Nes uit van zichzelf. Vanuit de rust, ruimte en stilte van de natuur en door zich er over te verbazen en ervan te genieten, legt zij een verbinding tussen haar schilderdoek en de omgeving. Meestal werkt zij met aquarelverf, soms ook met ecoline, acryl en krijt.

Het werk van beeldhouwster Meera Stenfert Kroese is geïnspireerd op de Egyptisch mythologie. Het komt voort uit haar zoektocht naar het vinden van antwoorden op vragen over het leven , de dood en het veranderingsproces van de mens tijdens zijn leven. Bijna al haar werk is in brons uitgevoerd. Ook maakt Kroese veel portretten.

Buitenplaats Wester-Amstel is te vinden aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. De expositie is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.30 uur.

De toegang is gratis. Honden zijn niet toegelaten.