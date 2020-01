Nieuwe expositie in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – De 8th Air Force van de USAAF (United States Army Air Force) heeft een belangrijke rol gespeeld in het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Deze luchtmacht, bijgenaamd ‘Mighty Eighth’ heeft vanuit Zuidoost Engeland vanaf een groot aantal bases vele missies uitgevoerd. Een van die missies was het grootste bombardement op doelen in Duitsland uitgevoerd met meer dan 2.000 vliegtuigen.

In een van de hallen in het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40-’45 wordt een overzicht gegeven van de 8th Air Force. Daarbij worden alle aspecten belicht: onder andere het ontstaan van deze Luchtmacht, de organisatie ervan, de missies, het leven op en rond de bases, de fabricage van de bommenwerpers en de vliegtuigen zelf. Zo staat er centraal een pedestal, een pilotenstoel en een voetenstuur. Ook wordt de krukas van een van de motoren van een B-17 getoond. Deze objecten zijn alle afkomstig uit de Boeing B-17G ‘Lonesome Polecat’ die in het meer van Zug, Zwitserland, een noodlanding heeft gemaakt. Twee motoren van dit vliegtuig staat in het Crash museum in de Spitfire Hal.

De expositie wordt op 25 januari om 12.00 uur officieel geopend door Joost de Raaf. Joost heeft een uitgebreide studie gedaan naar de grootste missie van de 8th Air Force. Bezoekers van het museum zijn van harte uitgenodigd om deze opening bij te wonen en aansluitend het museum te bezoeken. Het museum is geopend op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur, op woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en elke tweede zondag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs van de stichting Crash en veteranen hebben gratis toegang.

Het museum is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug (nabij Rijsenhout). Kijk voor meer informatie over het museum en het werk van het Crash luchtoorlog- en verzetsmuseum ’40- ‘45 op de website www.crash40-45.nl, op instagram of op facebook.