Mary Krouwel nieuwe directeur Thamen

Uithoorn – Op unanieme voordracht van de adviescommissie heeft het College van Bestuur van stichting IRIS besloten om mevrouw M.P.G. (Mary) Krouwel te benoemen tot directeur van R.K. Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn. Mary Krouwel volgt per 1 augustus 2017 de huidige directeur, Ger Jägers, op.

Ger Jägers vertrekt per 1 augustus met prepensioen. Hij is dan ruim tien jaar verbonden geweest aan de school die onder zijn bevlogen leiding de onderwijsvernieuwing in het VMBO op eigen wijze heeft vormgegeven.

Mary Krouwel heeft ruime ervaring in het VMBO. Vanaf 2002 heeft zij diverse directeursposities vervuld. Op dit moment is zij directeur van MAVO Doorn bij de scholengroep OSGS Schoonoord.

De benoemingsadviescommissie heeft Mary Krouwel leren kennen als een persoon met hart voor het VMBO. Door haar kwaliteiten en ervaring is zij uitermate geschikt om leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van RKSG Thamen.