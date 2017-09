Nieuwe (derde) single voor ‘Storm3’

Rijsenhout – De driemansformatie ‘Storm3’, bestaande uit Devon (Rijsenhout), Patrick (Leiden) en Koen (Ede-Wageningen) zijn klaar om de wereld bij storm te nemen met de release van hun nieuwe derde Engelstalige single ‘Lost Another Chance’.

De mannen van de band hebben voor deze release met Cricket Hill Music getekend voor de Benelux en Scandinavië en de rest van de wereld zal gepromoot worden door Toco International en EQ Music. ‘Lost Another Chance’ is alweer de derde single en zal internationaal worden uitgebracht en alle labels zullen uitvoerig promotie voeren voor deze single. Deze platenlabels werkten eerder samen met Eva Simmons, Afrojack en Don Diablo. ‘Lost Another Chance’ is geschreven door Storm3’s Koen van der Heide en ook mede-geproduceerd door Koen.

In september komt het eerste EP van de groep uit met vijf nummers, waaronder ‘This Is Love’, ‘Set This Place on Fire’ en drie nieuwe nummers. De single zal vanaf deze week internationaal te downloaden en te streamen zijn. Tevens zal de tweede Nederlandstalige single ‘Ga Ga Ga’ op 4 oktober uitkomen via Rood Hit Blauw.