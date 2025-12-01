Nieuwe burgemeester Rosan Kocken beëdigd

Door Donald Esser.

De Ronde Venen – De Ronde Venen heeft een nieuwe burgemeester: Rosan Kocken. In een buitengewone raadsvergadering in de Janskerk in Mijdrecht werd zij beëdigd door Commissaris van de Koning Hans Oosters.

Locoburgemeester Maarten van der Greft hing haar de ambtsketen om. Het was een feestelijke bijeenkomst, met traditioneel warme woorden van het college en de gemeenteraad. Maar achter die plechtigheid schuilen vragen die inwoners bezighouden.

‘Een integere overheid met een menselijke maat’, zo omschrijft Kocken haar uitdagende missie. Ze wil de gemeenschapszin versterken en de eigenheid van de acht dorpen binnen De Rond Venen respecteren. Ook wil ze grenzen bewaken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Mooie ambities, maar hoe vertaalt dat zich naar beleid? Hoe wil zij bijvoorbeeld omgaan met de druk op woningbouw, verkeersveiligheid en de zorgen over jeugdcriminaliteit? En wat betekent ‘menselijke maat’ in een tijd, waarin inwoners klagen over trage vergunningprocedures en beperkte inspraak?

Kocken benadrukte dat politie, brandweer en ambulancezorg op haar kunnen rekenen. Hoe dan? Verbaal bekt dat helder. Maar hoe wil zij de samenwerking met inwoners en ondernemers vormgeven? Wordt zij een burgemeester die zichtbaar in de dorpen aanwezig is of vooral bivakkeert in het gemeentehuis? En hoe gaat zij om met gevoelige dossiers zoals windmolens, stikstof en de balans tussen natuur en woningbouw? En vooral met wat er leeft in de acht dorpskerken. De komende tijd zal blijken of de nieuwe burgemeester haar verbindende rol waarmaakt. Voor nu overheerst is de vraag: blijft het bij mooie woorden of zien inwoners straks ook concrete daden en resultaten?

De nieuwe burgemeester Rosan Kocken is beëdigd. Mooie woorden, maar hoe gaat ze het doen? Foto: gemeente De Ronde Venen.