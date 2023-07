Nieuwe Brug Ouderkerk officieel geopend

Amstelland – Op 15 juli is de nieuwe Brug Ouderkerk tussen de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel officieel geopend. Met de opening is de voormalige Brug Ouderkerk over de Amstel vervangen door in totaal twee nieuwe bruggen. Om de verkeerssituatie rondom de brug te verbeteren, heeft de provincie Noord-Holland ook de aansluitende kruisingen aangepast en fiets- en voetpaden verbreed. Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid Jeroen Olthof: “De provincie Noord-Holland heeft het noodzakelijk vervangen van Brug Ouderkerk gecombineerd met de wens om het verkeer rondom de brug slim, schoon en veilig te laten reizen. Ik kijk met trots naar de verbeterde verkeerssituatie van de kruisingen, de fiets- en voetpaden en de scheepvaart. Na jaren van voorbereiding en werkzaamheden, ben ik blij dat de omgeving nu gebruik kan maken van deze nieuwe brug.”

Meer ruimte voor verkeer

De voormalige (enkele) brug is de afgelopen jaren vervangen door twee nieuwe bruggen. Hierdoor is er meer ruimte gekomen voor fietsers, voetgangers en afslaand autoverkeer. De nieuwe brug is verhoogd, zodat meer schepen onder de brug door kunnen varen en de brug minder vaak open hoeft. Ook is de brug aangesloten op de centrale bediening in Heerhugowaard, zodat er beter zicht is op de scheepvaart en de openingen efficiënter kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de brug, is ook de verkeerssituatie verbeterd door de aanleg van nieuwe kruisingen, fiets- en voetpaden en twee onderdoorgangen. De twee nieuwe onderdoorgangen zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers een veilige oversteek onder de drukke provinciale weg kunnen maken. Dit is goed voor de doorstroming en maakt het aantrekkelijk om rondom de brug te lopen en te fietsen.

Watershow

Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, wethouder Herbert Raat (gemeente Amstelveen), wethouder Paulette Koek (gemeente Ouder-Amstel), Marja Ruigrok (vice-voorzitter dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam) en Sander Lodder (directeur Van Hattum en Blankevoort namens aannemerscombinatie BOK) verrichtten op 15 juli de officiële openingshandeling. Via een watershow werd de eerste vlag in de vlaggenmast van Brug Ouderkerk gehesen. De komende periode voert de aannemer nog enkele restwerkzaamheden uit rondom de Brug Ouderkerk. Ook plant de aannemer dit najaar nog bomen en struiken.

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)-weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt via 0800-0200 600 (gratis) of per mail servicepunt@noord-holland.nl.

Foto: Provincie Noord-Holland