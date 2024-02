Nieuwe aankomstpassage op Schiphol

Schiphol – Reizigers die van of naar Schiphol reizen via een taxi-app zoals Uber of Bolt, kunnen zich vanaf nu laten ophalen op een nieuwe locatie dichtbij de terminal. De nieuwe locatie aan de Koepelstraat op Schiphol is op slechts vijf minuten lopen van Schiphol Plaza en goed te bereiken via een nieuwe doorgang die Schiphol maakte. Ook crew van luchtvaartmaatschappijen kan gebruik maken van deze locatie om zich te laten ophalen of afzetten.

Reizigers kunnen de nieuwe locatie, een zogenoemde aankomstpassage, makkelijk vinden via borden vanaf de aankomsthal. Vanzelfsprekend is de aankomstpassage ook goed aangegeven voor bestuurders van taxi’s en bussen. Alleen een geldige voertuigpas geeft chauffeurs toegang tot de locatie. Reizigers die zich willen laten wegbrengen of ophalen door familie of vrienden kunnen gebruik blijven maken van de kiss & ride en parkeergarage P1. Na de zomer gaan ook touringcars gebruikmaken van de locatie aan de Koepelstraat. De komende periode verbetert Schiphol de voorzieningen bij de nieuwe aankomstpassage. Onder andere het sanitairgebouw, een overkapping en straatmeubilair worden afgemaakt en toegevoegd.

Knooppunt vervoersstromen

Door de bouw van de nieuwe aankomstpassage creëert Schiphol ruimte rondom het Jan Dellaertplein, waardoor het busstation kan worden verbouwd. Zowel de nieuwe aankomstpassage als het de verbouwing van het busstation zijn onderdeel van het project MKS (Multimodale Knoop Schiphol). Met dat project werkt Schiphol aan een beter trein- en busstation op de luchthaven. Het huidige OV-knooppunt is gebouwd in de jaren negentig. Inmiddels is het aantal OV-reizigers fors toegenomen. Om voor alle reizigers voldoende capaciteit te creëren zijn er aanpassingen nodig.

