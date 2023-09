Nieuw schoolgebouw met trainingshal voor Thamen

Uithoorn – Vakcollege Thamen in Uithoorn krijgt een nieuw schoolgebouw met trainingshal. De verwachting is dat de leerlingen na de zomervakantie van 2027 het nieuwe schoolgebouw kunnen betrekken. Afgelopen week werd het contract voor projectmanagement voor nieuwbouw getekend. Het huidige schoolgebouw stamt uit de jaren ’50. Vervangende nieuwbouw is de meest toekomstbestendige keuze, zonder gasaansluiting en met een energieneutraal karakter. Tevens is er ook ruimte voor een nieuw kunstwerk dat door de leerlingen gemaakt gaat worden. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie.

Links op de foto: Ewoud van der Sluis (HEVO) en rechts Truus Vaes (IRIS CVO).